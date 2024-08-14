К сведению иностранцев, желающих посетить Турцию

Власти Турции планируют брать отпечатки пальцев у прибывающих в страну иностранцев.

Как передает Day.Az, об этом сообщил глава МВД республики Али Ерликая газете Sabah.

"При въезде в Турцию, как в США и в Англии, будут снимать отпечатки пальцев", - сказал министр, не уточнив, когда планируется начать реализацию проекта.

Глава МВД Турции также сообщил о планах чипирования удостоверений личности лиц, получивших в республике статус временной защиты. Прежде всего это касается проживающих в стране граждан Сирии. Ерликая отметил, что подделать такие документы невозможно и их изготовление уже начато.

По данным МВД Турции, в республике насчитается 4,4 млн иностранцев, из которых 3,1 млн являются гражданами Сирии.

Отметим, что недавно стало известно что иностранцы смогут получить гражданство Турции только после проверки Национальной разведывательной организацией (МИТ) и Интерполом.

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