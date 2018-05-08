Археологи не нашли потайных комнат в гробнице Тутанхамона

Итальянские ученые, проводившие третье по счету исследование гробницы фараона Тутанхамона в окрестностях Луксора, не обнаружили никаких потайных комнат в усыпальнице древнего правителя. Об этом сообщило министерство по делам древностей Египта, передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости.

"Результаты высокоточного геофизического исследования подтверждают, что никаких скрытых внутренних или прилегающих к гробнице Тутанхамона помещений не существует", - говорится в распространенном заявлении.

Более того, специалистам не удалось обнаружить даже признаков наличия потайных ходов, лестниц или дверных проемов.

Решение о проведении третьего исследования усыпальницы приняли на международной научной конференции в Каире в 2016 году. Оно должно было положить конец спорам о возможном нахождении в стенах гробницы скрытых помещений, в которых может находиться захоронение царицы Нефертити. Теорию о спрятанном погребении великой жены фараона выдвинул британский археолог Николас Ривз.

Согласно теории Ривза, за одной из стен гробницы фараона Тутанхамона может быть скрыта усыпальница знаменитой древнеегипетской царицы Нефертити. Он предполагал, что вход в нее замаскировали штукатуркой с фресками в одной из стен гробницы молодого фараона, которого считают ее приемным сыном. Такое заключение британский ученый сделал после детального изучения трехмерных лазерных сканированных снимков гробницы, а также ее планировки.

По словам Ривза, он, изучая трехмерную копию гробницы Тутанхамона и задаваясь вопросом, почему ее оригинал значительно меньше усыпальниц других древнеегипетских царей, по целому ряду фактов пришел к заключению, что эта гробница изначально предназначалась для царицы, а не для царя.

Использовать ее для погребения фараона пришлось из-за скоропостижной кончины Тутанхамона и отсутствия другого подходящего места под усыпальницу. Ученый предложил проверить свою теорию с помощью радара, который позволяет легко обнаружить возможные пустоты за стенами усыпальницы.

Это предложение британца было принято тогдашним министром по делам памятников древности Египта Мамдухом ад-Дамати. Исследования были проведены, и Министерство по делам древностей Египта сообщило, что за одной из стен гробницы могут находиться два помещения. Кроме того, исследование показало присутствие за стеной предметов органического происхождения, возможно, костей или дерева, а также других - из металла.

Ривз предложил продолжить исследование и сделать в стене гробницы отверстие, чтобы доказать результаты, полученные с помощью радара. Однако проводить какие-либо исследования, способные нанести ущерб этому бесценному памятнику, отказался нынешний министр Халед аль-Аннани. Было решено провести третье, дополнительное исследование с помощью радара.

Почти не тронутую грабителями гробницу Тутанхамона обнаружил археолог Говард Картер в 1922 году. Эта находка стала одной из главных сенсаций в египтологии. Нефертити, которую считают приемной матерью Тутанхамона и женой фараона Эхнатона, являлась одной из самых влиятельных и красивых женщин своего времени. Ученые, однако, до сих пор так и не смогли разгадать загадку места упокоения царицы.

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