Статую Девы Марии, плачущую кровью, верующие считают чудом - ВИДЕО
15 августа 2018 14:25 245
Видеоролик, озадачивший многих зрителей, показывает статую Девы Марии, по щекам которой стекает кроваво-красная жидкость, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.
Фриас Мендоса из Сан-Хосе-де-Метан (Аргентина), владелец скульптуры, уверяет, что однажды ночью ему приснилась Дева Мария, а когда мужчина проснулся, то увидел, что статуэтка заплакала кровавыми слезами.
Неудивительно, что к дому Фриаса стекаются верующие, желающие поглядеть на божественное чудо, но есть и скептики, уверенные, что красные слёзы - это всего лишь ловкий трюк, который владелец статуи проделал ради популярности.
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