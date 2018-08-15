Статую Девы Марии, плачущую кровью, верующие считают чудом - ВИДЕО

Видеоролик, озадачивший многих зрителей, показывает статую Девы Марии, по щекам которой стекает кроваво-красная жидкость, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Фриас Мендоса из Сан-Хосе-де-Метан (Аргентина), владелец скульптуры, уверяет, что однажды ночью ему приснилась Дева Мария, а когда мужчина проснулся, то увидел, что статуэтка заплакала кровавыми слезами.

Неудивительно, что к дому Фриаса стекаются верующие, желающие поглядеть на божественное чудо, но есть и скептики, уверенные, что красные слёзы - это всего лишь ловкий трюк, который владелец статуи проделал ради популярности.

Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.

Нажмите на видео для просмотра:

