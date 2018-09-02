Опубликован фоторепортаж полноразмерного Bugatti Chiron из конструктора Lego - ФОТО

В Lego убедительно доказали, что гиперкар можно построить из чего угодно - даже из кубиков Lego, при условии наличия неограниченного запаса кубиков и времени. У Lego нашлись даже собственные моторы, чтобы заставить "кубический" гиперкар передвигаться, передает Day.Az со ссылкой на Vesti.ru.

На создание копии Bugatti Chiron у специалистов Lego Technic и завода Lego в Чехии ушло более миллиона деталей и 13 000 человекочасов работы. Если бы над проектом работал один человек, ему пришлось бы трудиться полтора года - без перерывов на сон и еду.

В проекте были использованы 339 различных типов деталей. В итоге игрушечный Bugatti Chiron, построенный в натуральную величину, получил работающий спойлер, головную и заднюю оптику и полностью функциональный интерьер с сиденьями, рулем и работающим спидометром. Но и это еще не все.

Используя 2 304 моторчика из серии Lego Power Finction и более 4 тысяч шестеренок, инженеры смогли заставить "гиперкар" передвигаться самостоятельно. Правда, отдача построенного ими силового агрегата составляет всего 5,3 л.с. и 93 Нм крутящего момента против полутора тысяч "лошадей" у оригинального Chiron.

Однако, в Bugatti отнеслись к проекту со всем вниманием. Заводской тестовый пилот (и в прошлом - победитель Ле Мана) Энди Уоллес даже лично прокатился на построенном в Lego гиперкаре и смог установить своеобразный рекорд - он разогнал "гиперкар" до целых 20 км/ч. "Это был потрясающий опыт. Я никогда не мог себе представить, что однажды сяду за руль Lego-автомобиля", - отметил гонщик.