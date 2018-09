Гаю Ричи 50: потрясающая история «неуча» и талантливого режиссера - ФОТО

10 сентября исполнилось 50 лет Гаю Ричи, британскому режиссёру, сценаристу и продюсеру, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Добиться успеха в современном кинематографе - задача непростая. История знает примеры оглушительных провалов картин знаменитых мастеров, и головокружительного успеха никому не известных "новичков" без должного образования. Одним из таких "самородков" можно считать Гая Ричи.

А вы знали, что Ричи связан с британскими монархами? Что он заядлый шахматист и при этом толком не умеет читать? В честь юбилея легендарного режиссера БигПикча предлагает вам познакомиться с интересными фактами из его биографии.

Хоть режиссер и пытается культивировать образ эдакого "простого парня с рабочих окраин", на самом деле он родился и вырос в респектабельной английской семье. Его отец, бывший военный, а впоследствии директор рекламной компании, ушел из семьи, когда Гаю было всего пять.

Гай Ричи и его отец, Джон Ричи

После развода мать будущего режиссера вышла замуж за баронета. Поэтому "парень с улиц" Гай Ричи часть своей юности провел вовсе не в бедных кварталах Лондона, а в поместье XVII века, которое принадлежало его отчиму, сэру Майклу Литону. К тому же семейная легенда гласит, что среди предков Ричи есть и король Англии Эдуард I Длинноногий.

С детства будущий режиссер страдал дислексией: при этом недуге наблюдается нарушение распознавания слов в текстах, поэтому Гай с трудом читал и неправильно писал слова. Хотя дислексия не помешала ему в будущем писать сценарии: сюжеты всех своих картин режиссер будет придумывать самостоятельно. В то время, когда другие дети читали книги, Гай Ричи заменил чтение миром кино. Уже в средней школе он твердо решил не мучить себя учебой, выбрав четкую цель - стать киноделом.

Гай Ричи в юности

Не заинтересовала будущего режиссера и перспектива поучиться в киношколе: по мнению Ричи там готовят людей со стандартным мышлением, которые штампуют банальщину. Он же не хотел снимать однотипно и предпочел учиться не в теории, а на практике. В 15 лет он бросил среднюю школу и начал свою кинокарьеру с должности курьера на киностудии. Устроившись туда, молодой человек перенимал знания у опытных коллег, схватывая всё на лету.

Он начал мальчиком на побегушках, а после стал режиссером рекламных видео. Деньги, заработанные на съемках рекламы, Ричи вложил в свою дебютную работу: короткометражка "Трудное дело" в 1995 году положила начало его творческой биографии. Уже в этом 25-минутном фильме узнается "почерк" Гая Ричи, который стал его визитной карточкой.

Трейлер первого фильма Гая Ричи ("Трудное дело", 1995)

Еще при работе над коротким метром наметился сюжет полнометражного фильма "Карты, деньги, два ствола". Трудности начались сразу - никто не хотел финансировать работу малоизвестного "выскочки" без образования и опыта. Спонсоров Гай искал долгих три года. В итоге деньги на фильм ему дала Труди Стайлер, супруга британского певца Стинга: она попросила, чтобы ее муж появился в картине в эпизоде. Фильм с бюджетом всего в 1,5 миллиона евро вышел в 1998 году, завоевал огромный успех и впоследствии стал культовым, заставив говорить о новом, ярком явлении в сфере киноиндустрии.

Винни Джонс в фильме "Карты, деньги, два ствола"

Следующей работой уже известного и признанного режиссёра стал фильм 2000 года "Большой куш". В этот раз с финансированием проблем не было: спонсоры выстраивались в очередь к Ричи, а в фильме засветились звезды мирового уровня. Одну из главных ролей в фильме сыграл звездный американец Брэд Питт, который так впечатлился первым фильмом британского режиссера, что попросил Гая написать для него роль Микки-цыгана и долго учился специфическому акценту.

Один из кадров "Большого куша"

Этот фильм утвердил Гая в списке знаменитых и талантливых мастеров киноиндустрии, принес очередной прилив зрительской любви и, конечно, доходов.

"Каждый год я получаю за "Большой куш" солидный чек. Благодаря одному этому фильму у меня есть крыша над головой," - признался журналистам режиссер

В том же 2000 году Гай женился на Мадонне - пара, чей бурный роман длился уже год, поженилась и начала жить вместе в Лондоне. К моменту бракосочетания невеста уже была беременна их будущим сыном Рокко, родители назвали его в честь одного из персонажей фильма Гая.

Гай Ричи и Мадонна познакомились в 1998 году у общих друзей - певца Стинга и его жены Труди Стайлер

На последующие несколько лет Гай Ричи стал "Мистером Мадонна". Супругов объединили не только отношения, но и работа. Так, Ричи снял для жены музыкальное видео на песню "What It Feels Like for a Girl", а в 2001 году он стал режиссером рекламного ролика BMW с участием поп-королевы.

На несколько лет поп-звезда стала его главной музой - с катастрофическими для карьеры режиссера последствиями. Романтическая комедия "Унесенные" с Мадонной в главной роли провалилась в прокате и получила пять "Золотых малин". Критики разнесли картину в пух и прах, а зрители только добавили масла в огонь.

Очень болезненно восприняв провал, режиссёр взял продолжительную паузу в работе. Но талант не может быть невостребованным! С этой мыслью в 2005 году Ричи взялся за создание фильма "Револьвер", который стал относительно успешным, несмотря на то, что критики приняли картину прохладно. Далее в 2008 году последовала комедия "Рок-н-рольщик", снятая накануне развода, которая наконец-то принесла Ричи успех.

После 8 лет брака в 2008 году последовал один из самых громких и дорогостоящих разводов: по разным данным Мадонна заплатила Гаю Ричи от 76 до 92 млн (точную сумму адвокаты так и не назвали). Кроме того, бывший супруг поп-королевы оставил себе все подарки (предметы искусства, украшения и многое другое).

Новый виток в карьере Ричи начался в 2009 году, когда он решился на экранизацию "снятого-переснятого" много раз "Шерлока Холмса", в котором он дебютировал как актёр. Последовала новая волна популярности и присвоение негласного статуса "нового лица в британской кинематографии". А далее не менее удачное продолжение - "Шерлок Холмс: игра Теней".

"Шерлок Холмс" Гая Ричи произвел фурор

После развода с Мадонной последовал роман с британской моделью Джеки Эйнсли. Эти отношения "дали жизнь" в 2011 году сыну Рафаэлю Ричи, в 2012 году дочери Ривке Ричи, продолжил список сын Леви Ричи 2014 года рождения. Намного позже рождения детей пара решила узаконить свои отношения, которые продолжаются до сих пор. Примечательно, что оба супруга знают иврит, который сделали своим "тайным кодом", чтобы в компании никто не понял, о чем они говорят. Гай выучил язык по настоянию Мадонны, которая увлекалась каббалой и активно втягивала супруга в эту веру.

Гай Ричи - отец четверых детей, троих из которых ему родила его вторая жена

2013 год принёс режиссёру разочарование - с реализацией проекта по мотивам нашумевшей книги Томаса Келли "Восход империи" как-то не сложилось. Трогательному сюжету о несчастной любви не суждено было увидеть свет - спонсоры не поверили в успех фильма. Но Гаю удалось наверстать упущенное в новом шедевре "Агенты А.Н.К.Л." о непримиримой борьбе агентов ЦРУ и КГБ.

Предстать в новом амплуа Гаю Ричи удалось в киноленте "Меч Короля Артура", который вышел в прокат в мае 2017 года. В этом фильме дебютировал известный футболист Дэвид Бекхэм, сыгравший роль Триггера. Для него эта картина стала стартом карьеры в кино. Исполнитель главной роли Чарли Ханнэм остался очень высокого мнения об актерских способностях знаменитого футболиста.

К творческим успехам Гая Ричи можно смело добавить его спортивные достижения. Он - обладатель чёрных поясов по карате и дзюдо, а в 2015 году был удостоен чёрного пояса по бразильскому джиу-джитсу, который ему вручил сам Рензо Грейси, легендарный боец bjj. Также именинник является страстным болельщиком английского футбольного клуба "Челси".

А еще Гай Ричи - шахматист-любитель. Судя по фото в его Instagram, режиссер регулярно играет в шахматы с актерами своих фильмов. По словам Ричи, каждый из живущих на земле в разный период жизни становится конем или ладьей, пешкой или слоном, королем или королевой. Можно всю жизнь быть пешкой, а можно попытаться стать королем. Сам он превозмог немало трудностей и доказал, что человек, который верит в то, что делает, в итоге добьется успеха и признания.