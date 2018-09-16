Из-за чего на самом деле умирали ликвидаторы Чернобольской катастрофы

26 апреля 1986 года произошла авария на Чернобыльской АЭС. Взрыв на 4-м энергоблоке стал одной из самых страшных и крупных мировых трагедий. До сих пор часть информации, касающаяся этой катастрофы, засекречена, а данные разнятся в зависимости от источника. По-прежнему идут споры о том, сколько человек стало жертвами радиации. Однако, как заявляют эксперты, многие данные сильно преувеличены, а в реальности здоровье многих ликвидаторов было подорвано не из-за лучевой болезни, а из-за обычного страха. Подробнее об этом расскажет Day.Az со ссылкой на russian7.ru.

Радиоактивные мифы

Многие люди при слове Чернобыль тут же представляют себе огромные территории, зараженные радиацией, где нельзя находиться без свинцового скафандра. На самом деле это далеко не так. В самом реакторе на момент аварии находилось примерно 185 тонн ядерного топлива - диоксида урана. Проверки специалистов показали, что во внешнюю среду попало не более 10%.

"Мы взяли более миллиона проб и составили карту радиоактивного загрязнения Европы по всем осевшим после выброса наиболее опасным долгоживущим радионуклидам. Это было несложно, потому что было точно известно количество радионуклидов в реакторе. На карте четко видно, что, где и в каких количествах выпало. - вспоминал ученый-эколог, директор Института глобального климата и экологии Росгидромета и РАН, академик Юрий Израэль, - "Больше всего фонящего вещества осталось на промышленной площадке у станции, а в среднем выброс составил 3-5%. А летучих соединений цезия-137 - в среднем 10%. Все это подтверждено научными исследованиями, а утверждают обратное только те, кто не имеет квалификации и не разбирается в ситуации."

"Такой фон представляет опасность для человека не больше, чем посещение рентген-кабинета в больницу. " - рассказал инженер по радиационной безопасности НИЦ "Курчатовского института" Евгений Степанов, - "Сейчас многие называют Чернобыль самой страшной катастрофой на АЭС, но это неверно. В мире было достаточно аналогичных прецедентов, просто их не так растиражировали. Взять ту же Фукусиму - она гораздо страшнее: взорвалось три энергоблока, а не один. Такая оценка скорей как первое впечатление всего человечества на что-то новое и непонятное."

Смертельный страх

Жертвами воздействия радиации стали 29 человек - это сотрудники станции и пожарные, принявшие на себя первый удар. Из-за лучевой болезни они погибли в течение нескольких месяцев после аварии.

Начальник лаборатории проблем Чернобыля и советник президента НИЦ "Курчатовский институт" Александр Боровой утверждает, что за пределами промплощадки лучевой болезни не наблюдалось ни у одного человека. При этом, даже эти жертвы были из-за того, что люди не знали о подстерегающей их опасности или не выполняли требований техники безопасности. Боровой имеет полное право так рассуждать - с момента аварии он 20 лет подряд ездил к ЧАЭС в командировки и сам лично заходил в центральный зал четвертого блока для проведения измерений.

"Опасней всего не сама радиация, а её боязнь - это называется радиофобия. Люди умирали из-за страха лучевой болезни, даже если были не облучены. Я был свидетелем такого случая - рядом со мной на диване сидел коллега, он откинулся на спинку и умер, как позже показало вскрытие, от остановки сердца. Хотя сам он не получал каких-то опасных для здоровья доз радиации. " - вспоминает Боровой.

Российский государственный медико-дозиметрический регистр подтверждает эти выводы. Из 60 тысяч ликвидаторов получивших дозы облучения более 100 милизиверт. При этом от других причин, которые не имели отношения к радиации, умерло порядка 5 тысяч человек.

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