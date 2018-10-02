Почему нельзя стричь ногти детям и другие странные приметы
В каждой стране есть свои приметы и суеверия. Некоторые вполне логичные, а другие порой приводят в недоумение. Day.Az со ссылкой на Рамблер расскажет о самых странных приметах в различных странах.
Китай
Многие жители Поднебесной во время трапезы иногда ведут себя довольно странно. Например, обедая макаронами, они стараются втянуть длинные "соломинки" в рот целиком. Все дело в том, что, согласно примете, длинные макароны нельзя перекусывать, иначе можно навлечь на себя финансовое неблагополучие.
Южная Корея
Детям в этой стране запрещено болтать ногами, сидя на стуле. Корейцы считают, что таким образом можно стряхнуть удачу.
Руанда
В традиционных общинах женщины не едят мясо коз. Согласно поверьям, у тех дам, которые отведают подобное блюдо, вырастет борода.
Уэльс
Здесь в 19 веке детям до шести месяцев запрещали стричь ногти. Считалось, что это может навлечь беду и даже сделать ребёнка вором. Бедным родителям приходилось обкусывать ногти у детей.
Аргентина
Даже не думайте в этой стране запивать арбуз вином. Согласно примете, это может привести к смерти.
Турция
В этой стране нельзя пить воду, в которой отражалась Луна. Примета гласит, что это может навлечь неприятности.
Испания
Жители этой страны следят за тем, чтобы ножницы в их домах всегда были закрыты. Иначе, как гласит примета, в дом может прийти бедность.
Германия
Немцы очень боятся ласточек. Вернее, сильно переживают, если птицы совьют гнездо над окнами их дома. Согласно примете, если ласточка выбрала ваше окно местом жительства, в семье не будет ни здоровья, ни счастья.
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