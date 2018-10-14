10 фактов о лоботомии

История помнит немало варварских практик в медицине,но лоботомия - самая пугающая. Сегодня эту операцию можно увидеть разве что в кино, но в середине прошлого века вас вполне могли принудить к лоботомии за своенравный характер. Day.Az со ссылкой на popmech.ru представляет 10 фактов об этой ужасающей процедуре.

1. Лоботомия, или лейкотомия - это операция, при которой одна из долей головного мозга отделяется от остальных областей, либо иссекается вовсе. Считалось, что такая практика позволяет лечить шизофрению.

2. Метод был разработан португальским нейрохирургом Эгашом Монишем в 1935 году, а пробная лоботомия состоялась в 1936 году под его руководством. После первой сотни операций Мониш провел наблюдение за пациентами и сделал субъективный вывод об успехе своей разработки: больные успокаивались и становились удивительно покорными.

3. Результаты первых 20 операций были следующими: 7 пациентов выздоровели, у 7 больных наблюдалось улучшение состояния, а 6 человек остались с прежним недугом. Но лоботомия продолжала вызывать неодобрение: многие современники Мониша писали о том, что фактический результат такой операции - это деградация личности.

4. Нобелевский комитет посчитал лоботомию открытием, которое опережает свое время. В 1949 году Эгаш Мониш получил Нобелевскую премию по физиологии и медицине. Впоследствии родственники некоторых пациентов обращались с просьбой отменить награду, так как лоботомия наносит непоправимый вред здоровью больного и в целом является варварской практикой. Но прошение было отклонено.

5. Если Эгаш Мониш утверждал, что лейкотомия - это крайняя мера, то доктор Уолтер Фримен считал лоботомию средством от всех проблем, включая своенравность и агрессивный характер. Он полагал, что лоботомия исключает эмоциональную составляющую и тем самым "улучшает поведение" пациентов. Именно Фримен ввел термин "лоботомия" в 1945 году. За всю жизнь он прооперировал около 3 000 человек. Кстати, этот врач не был хирургом.

6. Однажды Фримен использовал для операции нож для колки льда со своей кухни. Такая "необходимость" возникла потому, что прежний инструмент - лейкотом - не выдержал нагрузки и сломался в черепной коробке больного.

7. Впоследствии Фримен понял, что нож для колки льда отлично подходит для лоботомии. Поэтому доктор спроектировал новый медицинский инструмент по этому образцу. Орбитокласт имел заостренный конец с одной стороны и ручку с другой. На острие было нанесено деление для контроля глубины проникновения.

8. К середине прошлого века лоботомия стала неслыханно популярной процедурой: она практиковалась в Великобритании, в Японии, в США и во многих европейских странах. Только в США проводилось около 5 000 операций в год.

9. В СССР новый метод лечения использовался относительно редко, но при этом был усовершенствован. Советский нейрохирург Борис Григорьевич Егоров предложил использовать костно-пластическуютрепанацию вместо доступа через глазницу. Егоров объяснял, что трепанация позволит точнее ориентироваться в определении области хирургического вмешательства.

10. Лоботомия практиковалась в СССР в течение 5 лет, но была запрещена в конце 1950 года. Принято считать, что решение было продиктовано идеологическими соображениями, ведь этот метод получил наиболее широкое распространение в США. Кстати, в Америке лоботомия продолжала практиковаться вплоть до 70-х годов. Впрочем, есть и обратная точка зрения: запрет лоботомии в СССР был обусловлен недостаточностью научных данных и вообще сомнительностью метода.

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