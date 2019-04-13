Опытные путешественники знают, что есть несколько правил, которых нужно придерживаться, отправляясь в поход. Об этом, как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, сообщает Travel and Leisure.

Эксперты проанализировали более ста сообщений о людях, которые терялись в горах или лесах. Затем они составили список ошибок, которые может совершить турист, отправившийся в поход. Эти действия уменьшали шансы путешественников получить быструю помощь.

Держать маршрут в тайне

Важно рассказать о планируемом маршруте людям, которым турист доверяет: оставить карты местности, план поездки, время пребывания в разных местах. Если турист заблудился, ему необходимо связаться сними и ждать помощи, оставаясь на месте.

Блуждать в поисках помощи

Исследование показало, что в 65 процентах случаев люди, понимая, что заблудились, продолжают двигаться. Между тем, необходимо остановиться и сообщить о проблеме близким или спасателям. Если турист оставил карту маршрута, то, прекратив движение в неизвестном направлении, он не только увеличит шансы на выживание, но и облегчит работу поисковым службам.

Однако, если неподалеку есть поляна, то лучше дойти до нее и уже там ждать помощи спасателей, уточняют эксперты.

Не брать из дома яркую одежду, свисток и зеркало

Заблудившийся турист может увеличить свои шансы на спасение. Для этого он должен взять в поход яркую одежду, свисток и зеркало. Все эти предметы могут привлечь внимание спасателей. Костер тоже может указать на местонахождение потерявшегося человека, но разжигать его можно только в том случае, если он находится не в лесу, где велик риск возникновения пожара.

Если турист ушел в поход, никому не оставив информацию о маршруте, ему придется заняться самоспасением. Для этого, даже заблудившись, он должен продолжать движение. Ведь только так можно выйти к населенному пункту или на территорию, где есть сигнал сотовой связи, чтобы попросить о помощи.