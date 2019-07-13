Одна из древнейших в Египте "ломаная" пирамида фараона Снофру впервые открыта в субботу для посещения после реставрации и работ по благоустройству.

Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, после официального открытия пирамиды первыми внутрь смогли попасть иностранные дипломаты, приглашенные министерством по делам памятников древности

Многие возвращались из этого "путешествия в прошлое" с огромным трудом: крутой подъем в сто метров по деревянным ступеням почти на четвереньках в узком пространстве оказался по силам не всем. Некоторые посетители из второй группы, посмотрев на своих чуть живых от нелегкого пути предшественников, и вовсе от спуска в шахту отказались.

Помимо сооружения новых прочных лестниц, в пирамиде были проведены работы по закреплению каменных блоков, очистке внутренних помещений, появилась новая система внутреннего освещения.

Пирамида Снофру (IV династия фараонов, строилась для правителя Снофру примерно в 2596 году до нашей эры) расположена в комплексе Дахшур под Каиром. Она знаменита своей необычной неправильной формой и тем, что имеет два входа: традиционный северный и загадочный западный.

По одной из версий, строителям пирамид пришлось ускорить строительство из-за скоропостижной кончины фараона, они не успевали выстроить полноценную пирамиду и изменили градус наклона, что и привело к необычной для Древнего Египта "надломленной" форме сооружения.

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