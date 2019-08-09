В новом исследовании астрономы занялись поиском древних массивных галактик, о которых подозревали, но которые ранее не были замечены. Исследователи смогли детектировать 39 таких галактик, используя обсерваторию ALMA (Atacama Large Millimeter/submillimeter Array); как отмечается, эти галактики, датируемые первыми двумя миллиардами лет после Большого взрыва, дадут важные сведения о Вселенной на ранних этапах ее эволюции.

Как передает Day.Az со ссылкой на popmech.ru, согласно ученым, для космического телескопа "Хаббл" найденные галактики недетектируемы. Дело в том, что свет, приходящий от них, очень слабый; кроме того, он "растянут" - из-за далекого расположения этих объектов и расширения Вселенной (путешествуя в пространстве, свет "растягивается" в связи с расширением Вселенной: видимый свет становится более длинным - смещаясь в красную часть спектра). На основании данного смещения астрономы могут рассчитать, насколько далек источник света и как давно он был излучен.

По словам исследователей, изначально их предположения основывались на ИК-наблюдениях космического телескопа "Спитцер". Затем же они использовали обсерваторию ALMA, которая помогла детектировать данные галактики, богатые пылью, в субмиллиметровом диапазоне. После этого, как отмечается, был использован телескоп VLT (Very Large Telescope), чтобы подтвердить, что то, что удалось пронаблюдать астрономам, - это и правда древние массивные галактики с активным звездообразованием, не замеченные ранее.

Как указывают астрономы, открытие такой большой популяции крупных и богатых пылью древних галактик может помочь пересмотреть текущие модели, описывающие раннюю Вселенную, и позволит узнать больше, в частности, об эволюции сверхмассинвых черных дыр (как известно, в центрах массивных галактик находятся сверхмассивные черные дыры (причем чем массивней галактика, тем массивней и черная дыра)).

Ученые надеются, что в дальнейшем удастся изучить обнаруженные галактики более подробно. В частности, в этом может помочь будущий мощный космический телескоп "Джеймс Уэбб", который должен быть запущен в 2021 году.

Работа, посвященная новому исследованию, была опубликована в журнале Nature; кратко о результатах сообщается в пресс-релизе на сайте EurekAlert!.

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