Людям испокон веков было свойственно ограждать свои жилища от внешнего мира - заборами, стенами, рвами. Некоторые просто выбирали для постройки труднодоступные места, такие как скалы, леса и острова, окруженные озером, рекой и даже океаном. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru ниже представляет вам список самых крошечных, но очень живописных обитаемых островов мира.

1. Остров Бледского озера, Словения (James Southorn/CC BY 2.0)

На острове расположена Мариинская церковь.

2. Остров Вильгельмштайн, Ганновер, Германия (ChristianSchd)

На острове расположена крепость-музей.

3. Остров Висовац, Хорватия (Marz88/CC BY-NC-SA 2.0)

На острове расположен францисканский монастырь XVII века.

4. Остров Понтикониси, Керкира, Греция (Ava Babili/CC BY-NC-ND 2.0)

На острове расположен монастырь Влахерна.

5. Остров на озере Гальве, Литва (Vaidotas Mišeikis/CC BY-NC-ND 2.0)

На острове расположен Тракайский замок.

6. Остров Святого Георгия, Черногория (Diego Delso)

На острове расположено бенедиктинское аббатство.

7. Остров "Госпа од Шкрпела", Черногория (Diego Delso)

На острове расположена церковь Божьей Матери.

8. Остров Данбар, Гондурас (PilotGirl/CC BY-NC-SA 2.0)

На острове расположена частная вилла.

9. Остров Мон-Сен-Мишель, Франция (Nicolas Raymond/CC BY 2.0)

На острове расположен город и аббатство.

10. Остров Бьярнарей, Исландия (Diego Delso)

На острове находится охотничий домик.

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