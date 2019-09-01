10 самых крошечных населенных островов мира - ФОТО
Людям испокон веков было свойственно ограждать свои жилища от внешнего мира - заборами, стенами, рвами. Некоторые просто выбирали для постройки труднодоступные места, такие как скалы, леса и острова, окруженные озером, рекой и даже океаном. Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru ниже представляет вам список самых крошечных, но очень живописных обитаемых островов мира.
На острове расположена Мариинская церковь.
На острове расположена крепость-музей.
На острове расположен францисканский монастырь XVII века.
На острове расположен монастырь Влахерна.
На острове расположен Тракайский замок.
На острове расположено бенедиктинское аббатство.
На острове расположена церковь Божьей Матери.
На острове расположена частная вилла.
На острове расположен город и аббатство.
На острове находится охотничий домик.
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