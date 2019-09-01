15 вещей, о которых многие люди слышали, но никогда не видели - ФОТО
В мире так много вещей, о существовании которых мы слышали. Но нам так и не удалось взглянуть на большинство из них собственными глазами.
Сегодня сможешь убедиться, что многие вещи, о которых ты ранее только слышал, существуют и выглядят совсем не так, как тебе представлялось. Зато теперь сможешь гордо рассказать всем о том, что ты смог повидать.
Day.Az со ссылкой на ofigenno.com представляет 15 удивительных фото, которые за считанные минуты существенно расширят твой кругозор.
1. Скрытая камера, которая легко помещается в шуруп.
2. Вот так выглядит череп ребенка до выпадения молочных зубов. Жутковато, не правда ли?
3. Помнишь Кенни Маккормика, который всегда в капюшоне? Кто бы мог подумать, что он блондин.
4. Сердце донора, которое вот-вот пересадят.
5. Подводное фото легендарного Титаника.
6. Дитя Африки - маленький трубкозуб.
7. Видел, какие легкие у обычной лошади? Смотри!
8. Молния, которая поместилась точно в радугу.
9. Вот так выглядит далекий Плутон.
10. Акулье яйцо.
11. Волк и койоты, которые кажутся просто котятами на фоне огромного хищника.
12. Мшистая лягушка. Прямиком из Вьетнама.
13. Кто-то думал, что их не существует? Дитя голубя.
14. Думаешь крот размером с лисицу или, по крайней мере, с кошку? Чуть больше мышонка!
15. Шаровая молния, которую получили при лабораторном эксперименте.
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