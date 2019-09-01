Говорят, от смешанных союзов рождаются самые красивые дети. Это мнение можно было бы оспаривать бесконечно, если бы не исследование университета Кардиффа, в ходе которого испытуемым были показаны фотографии более 1000 людей разных кровей, в том числе метисов. Их попросили выбрать наиболее привлекательные лица. Так что вы думаете? Большинство выбрало метисов.

Мы решили еще раз доказать это суждение и показать самых красивых метисок современности. Посмотрим?

Адриана Лима: красавица обязана своей прекрасной внешностью французским, португальским и карибским предкам.

Милла Йовович родилась 17 декабря 1975 года в Киеве. Отец - Богдан Йовович, врач, серб по национальности родом из Монтенегро; мать - Галина Логинова, русская.

Анджелина Джоли приобрела кровь нескольких народов - чешского, английского (по отцу), франко-канадского (ирокезского) и греческого (по матери).

Николь Шерзингер, место рождения: Гонолулу, Гавайи, 29 июня 1978. Национальность: гавайка, русская, филиппинка.





родилась 16 мая 1986 года в американском штате Теннесси. В её родословной присутствуют ирландские, французские и индейские корни.

Шакира. Отец араб-ливанец и мать-колумбийка c испанской и итальянской кровью, дали ей имя, которое в переводе с арабского означает "благодарная", а на хинди - "богиня света".

Бейонсе. Отец Ноулз - афроамериканец, а мать - креолка (в роду были афроамериканцы, коренные американцы и французы) по происхождению. Ноулз дали имя в честь девичьей фамилии матери.

Сальма Хайек родилась в городе Коацакоалькос, штат Веракруc, Мексика. Она дочь Дианы Хименес Медина, оперной певицы испанского происхождения, и Сами Хайек Домингеса, ливанца.

Шарлиз Терон. По материнской линии актриса имеет немецкие, а по отцовской - французские и голландские корни.

Камерон Диас. Родители смешанных кровей, мать - наполовину немка, наполовину англичанка и отец - кубинец, родившийся в США. Также имеет и индийские корни.

Кейт Бекинсейл родилась в Лондоне в семье театральной и телевизионной актрисы Джуди Ло и известного телевизионного актёра Ричарда Бекинсейла. Прадедушка Бекинсейл был выходцем из Бирмы.

Мэрайя Кэри. Она третий и самый младший ребенок Патрисии Хики бывшей оперной певицы ирландского происхождения, и Альфреда Роя Кэри - аэронавигационного инженера афро-венесуэльского происхождения.

Джессика Альба родилась 28 апреля 1981 года в семье Кэтрин (урождённой Йенсен) и Марка Альба. У матери Джессики есть датские и франкоканадские корни, а отец - американец мексиканского происхождения.

Натали Портман родилась 9 июня 1981 года в Иерусалиме. Предки актрисы по материнской линии - евреи из России и Австрии, а по отцовской линии - из Румынии и Польши.

Кристина Мария Агилера. Мама Кристины, Шелли, по национальности ирландка, профессиональная скрипачка и пианистка. Её отец уроженец Эквадора.