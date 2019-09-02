Загадки и головоломки - неплохой способ стимулировать работу мозга и сохранить остроту ума. Вы можете озадачить ими ваших друзей на досуге или коллег на работе. Если вы считаете себя смекалистым, то вам могут понравиться эти увлекательные загадки для взрослых, представленные Day.Az со ссылкой на Mixstuff.

Если петух отложит одно коричневое яйцо и одно белое, какие цыплята из них вылупятся?

У меня голова как у кошки. У меня лапки как у кошки, но я не кошка. Кто же я?

Вы не можете съесть это, проснувшись утром.

Там много сердечек, но нет никаких других органов.

Вы вошли в темную пещеру. У вас есть одна спичка, кусочек угля, горелка и керосиновая лампа. Вы можете зажечь лишь что-то одно. Что вы зажжете в первую очередь?

По дороге на рынок я встретил мужчину с семью женами. Каждая жена держала в руках по две сумки. В каждой сумке сидела кошка. У каждой кошки было шестеро котят. Сколько людей шло на рынок?

Зубки тонки, мелки, где куснут - там застрянут.

Сколько бананов можно съесть на пустой желудок?

Я могу ходить по кругу много часов, но в конце дня я даже не устаю. Кто же я?

Я могу быть жидким или твердым, иногда я пузырюсь, и вы можете найти меня в каждом доме. Кто я?

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