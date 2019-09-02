"Статистика может быть обманчивой". Это важная фраза, которую следует всегда иметь в виду при чтении сенсационных новостей, рассчитанных на эффект, или повторять как мантру, чтобы сохранить свой здравый рассудок перед лицом поистине ужасающих данных.

Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет некоторые абсолютно правдивые статистические данные, которые могут вызвать у вас желание ненадолго спрятаться под кроватью:

Примерно половина пилотов авиалиний признают, что засыпают во время полетов. Но это еще не все. Как выяснилось, в каждом третьем случае второй пилот тоже спит!

Ежегодно гиппопотамы убивают примерно 3 тысячи человек, в то время как акулы - не более шести. Странно, что "репутация" у бегемота куда более благоприятная, чем у акулы. Во всяком случае, до сих пор ни одного фильма об этих ужасных свинообразных не было снято.

Бюджет марсианского ровера Curiosity составляет сумму, примерно соответствующую военным расходам Соединенных Штатов... за 30 часов.

Более восьмидесяти процентов сексуально активных взрослых раньше или позже заражаются венерическим заболеванием. Любопытно, что большинство об этом так никогда и не узнают, поскольку многие болезни, передающиеся половым путем, не имеют выраженных симптомов.

Согласно британским статистическим обзорам, более 25 процентов детей под воздействием взрослых или сверстников прекращают делать то, что они любят, и почти 50 процентов вынуждены прятать свой талант из страха оказаться объектами травли.

За период с 1989 года по настоящее время 365 заключенных, осужденных судами в США, были оправданы и освобождены на основе доказательств, полученных с помощью анализа ДНК. Показательно, что 28 процентов из них дали признательные показания. А двадцать человек находились в камерах смертников.

Военный бюджет США на 2019 год составляет около 700 миллиардов долларов. Между тем, бюджет Национального института онкологии за период с 2012 по 2017 год составил всего 30,6 миллиарда долларов. А известно ли вам, что онкологические заболевания убивают ежегодно больше американцев, чем погибли во всех войнах с участием Америки вместе взятых?

Каждый год американцы выбрасывают продовольственные продукты общей энергетической ценностью в 141 триллион калорий. По данным Министерства сельского хозяйства США, это соответствует примерно 1249 калорий в день на каждого жителя страны.

Как минимум 25 миллионов человек во всем мире сегодня являются рабами. Это больше, чем общее количество невольников, вывезенных из Африки за всю историю трансатлантической работорговли.

От передозировки болеутоляющих средств, приобретенных легально по рецептам врачей, умерли больше людей, чем от кокаина или героина. Согласно данным Центра контроля и профилактики заболеваемости США, в 2017 году от передозировки легальных опиоидов умерли 17 029 человек, в то время как с героином связаны 15 482 смертельных исхода, а с кокаином - 14 942.

В ходе социологических опросов почти 15 процентов женщин сказали, что они предпочли бы быть слепыми, чем толстыми. Обзор Аризонского государственного университета показал, что ужас перед социальным отчуждением, связанным с ожирением, настолько распространен, что многих женщин оно пугает больше, чем слепота или тяжелая депрессия.

Расовая структура населения Соединенных Штатов: 60 процентов - белые, 17,5 процентов - латиноамериканцы, 12,5 процента - афроамериканцы и 10 процентов - прочие. А вот расовая структура преступников, приговоренных к смертной казни: 40 процентов - белые, 12,5 процента - латиноамериканцы, 42, 5 процента - афроамериканцы и 5 процентов - прочие. Не заметили ничего странного?

Благодарное человечество ежегодно выбрасывает в мировой океан три килограмма мусора на каждый килограмм выловленной рыбы.

Средний житель Земли проводит пять лет своей жизни в очередях.

На сегодняшний день 207 песен, исполняемых персонажами телесериала "Хор" (он же "Лузеры"), входят в хит-парад Billboard Hot 100. Это в три раза больше, чем у легендарных Beatles.

Фильмы американского комика, сценариста и кинопродюсера Адама Сэндлера в сумме собрали в прокате более 5 миллиардов долларов.

Как минимум 70 процентов оружия, изъятого полицией Мексики, попало в страну из Соединенных Штатов.

Социологический опрос, в котором участвовали 6 тысяч американцев, выявил, что каждый третий мужчина в не имеет привычки мыть руки после пользования туалетом. Выяснилось также, что американские женщины несколько более чистоплотны: у них этот показатель составил всего 10 процентов. Помните об этом, когда пожимаете руки новым знакомым.

Каждый день на нашей планете вымирает около десятка видов живых существ. Исходя из анализа статистических данных, можно сделать вывод, что при сохранении нынешней динамики к 2050 году на грани полного исчезновения будет около 50 процентов животного мира Земли.

Более 12 процентов бездомных взрослых американцев - ветераны войны.

В конце 2008 и начале 2009 года каждая пятая книга, проданная в Соединенных Штатах, была написана Стефани Майер, получившей известность благодаря серии романов "Сумерки".

Участникам групп поддержки Национальной футбольной лиги США платят от 75 до 150 долларов за каждую игру. Тем временем, минимальная годовая зарплата игроков составляет шестизначную цифру.

Рабочим в Соединенных Штатах по закону полагается оплачиваемый отпуск продолжительностью... 0 дней. Это меньше, чем практически в любой другой стране. Длительность оплачиваемого отпуска в Испании составляет 36 дней, в Германии - 30 дней, в Британии - 28, а в Японии - 10. В США - столько, сколько сочтет нужным работодатель.

Несмотря на постоянно поступающие сообщения об авиакатастрофах, статистика свидетельствует о том, что у вас больше шансов упасть ночью с кровати, чем попасть в аварию на самолете. Впрочем, вероятность обоих событий крайне мала: падение с кровати - 1:2000000, а гибель в авиакатастрофе - 1:5000000.

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