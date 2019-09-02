Ему приписывают мистические свойства, выстраивают философии и даже преклоняются.

На четках у тибетских монахов 108 бусин. А первый полет в космос продолжался именно 108 минут. Именно это время полета Гагарина перевело человека на следующий уровень понимания реальности. Нет сомнений, что это магическое число связывает древний и современный мир в буквальном смысле этого слова.

Систему исчислений придумали первые ведические святые, которые были знаменитыми математиками и астрологами. Число 108 в Ведах считается магическим числом совершенства и успеха. Это число представляет все бытие и означает полный круг повторений.

Day.Az со ссылкой на Рамблер приводит некоторые интересные аргументы:

- Число 108 в сумме дает 9 и представляет целостность. Умножая любое число 9 раз, при суммировании всех чисел получается 9!

9 х 2 = 18 (1 + 8 = 9)

36 х 9 = 324 (3 + 2 + 4 = 9)

285 х 9 = 2565 (2+5+6+5=18= 1+8=9)

- В древних текстах говорится, что Вселенная построена из 108 элементов. В периодической таблице химических элементов их чуть больше.

- Диаметр Солнца в 108 раз больше диаметра Земли.

- Расстояние от Земли до Солнца примерно эквивалентно 108 Солнцам, выстроенным в ряд. А расстояние от Земли до Луны - 108 Лунам.

- 9 планет двигаются через 12 знаков и образуют существование 108 (9 х 12=108). Все основные планеты проходят полный круг, побывав во всех знаках Зодиака.

- Утверждается, что у человека 108 чувств: 36 связаны с прошлым, 36 - с настоящим и 36 с будущим.

- В теле человека насчитывают 108 болевых точек.

- Считается, что сделав в каком-либо виде деятельности 108 попыток (повторений), человек поднимается на следующую ступень своего мастерства. Это еще связано с тем, что память человека состоит из двух частей: временной и постоянной. Временная память предназначена для кратковременного хранения информации в период, пока выполняется действие, а постоянная память сохраняет информацию на всю жизнь. Так, повторив информацию 108 раз, вы навсегда помещаете ее во внутреннюю (постоянную) память.

- 108 форм танца и 108 основных "асан" в йоге существует в индийской культуре.

- На Новый год в Японии 108 раз звонит колокол в храме Зэн.

- 108 молитвенных цилиндров установлено вокруг ступы Бодхнатх в Катманду.

- Известный на весь мир доисторический памятник Стоунхендж состоит из 108 футов в диаметре.

Различные формы числа 108 появляются во многих областях знаний, культурах и религиях. И при таком массовом применении этого числа очевидно имеется какая-то невидимая особая причина - знак чего-то большего.

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