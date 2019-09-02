Сколь бы непредсказуемой ни была погода, все же мы, как правило, ожидаем, что ее аномалии будут ограничиваться определенным перечнем событий, с которыми мы более или менее знакомы. Однако, иногда на нашей планете происходит такое, что невозможно удержаться от библейских ассоциаций.

Речь идет о самых редких и поистине поразительных погодных явлениях из всех, что людям доводилось видеть. И кроваво-красный дождь - не самое удивительное из них.

Кровавый дождь

Те, кому довелось увидеть это, никогда не забудут. Кровавый дождь - достаточно распространенное явление, и ему даже посвящена особая статья в Википедии. Как передает Day.Az со ссылкой на Mixstuff, самый последний нашумевший случай произошел в 2001 году, когда красный ливень обрушился на индийский штат Керала.

Если вы подумали, что это одна из древних казней египетских вновь послана Всевышним, чтобы покарать нас, можете успокоиться. Авторы первых сообщений были практически уверены, что речь идет о вторжении инопланетян.

Затем ученые (чудом избежавшие побивания камнями) все же провели химических анализ воды и обнаружили, что за этим устрашающим явлением стоит всего лишь цветение красных водорослей.

Дождь из лягушек (а также птиц и рыб)

Вот еще один вид дождя, который, возможно, намного более распространен, чем вы хотели бы думать. Похоже, излюбленным местом посадки воздушных амфибий является Великобритания: в 1996 году поток лягушек хлынул с небес на городок Лландеви в Уэльсе, а в 1998 году это повторилось в Лондоне. В 2010 году по американскому штату Арканзас был нанесен воздушный удар ... огромной стаей незадачливых черных дроздов. Что-то подобное было в 2011-м в Италии, только там с неба падали голуби.

Но самым странным из всех подобных чудес можно признать феномен, повторяющийся ежегодно в мае или июне в Гондурасе. Lluvia de Peces - рыбный дождь, давно превратился в некое подобие праздника в департаменте Йоро. С неба вместе со струями ливня падают тысячи рыб, которые сверкают чешуей на камнях улиц, до тех пор, пока радостные жители не соберут их, чтобы приготовить на ужин.

Ученые до сих пор не могут прийти к общему мнению по поводу причины этих странных дождей (возможно, потому, что единой причины не существует), однако, одна из самых правдоподобных теорий гласит, что торнадо подхватывают несчастных животных и через некоторое время бросают, мертвых или живых, на огромном расстоянии от дома.

Багнадо

Честно говоря, это больше похоже на ночной кошмар. Багнадо (торнадо из жуков)_ выглядит именно так, как и звучит: это кружащаяся в воздухе гигантская колонна из гудящих мошек, уходящая высоко в небо.

Такие смерчи не достигают опасной скорости и не причиняют долгосрочного урона, за исключением психологической травмы, которую можно легко получить, оказавшись слишком близко с открытым от удивления ртом, но все же это очень и очень жуткое явление.

Его природа в сущности та же, что и у пыльных бурь: перегретые солнцем участки земли, где образуется вихрь, толкающий воздух вверх. Особенность в том, что эти вихри полны живых существ.

Дождь из шариков и звездное желе

В 1994 году над небольшим городком Оквилл в штате Вашингтон прошла гроза, но вместо капель дождя она оставила маленькие желатиновые шарики с... неизвестно чем.

Местная жительница Санни Бакрклифт был особенно озадачена этим явлением, поскольку ее ферма оказалась в его эпицентре. Когда она отвезла эти шарики размером с рисовое зернышко в Управление экологии штата, эксперты обнаружили, что они кишат живыми клетками - но какими именно клетками, так и осталось неизвестно.

Одна из версий, которая приобрела определенную популярность, состояла в том, что это были кусочки медузы, которая взорвалась во время одного из учебных бомбовых ударов над океаном. Знаете, в этом месте хочется сказать: даже если это и правда, то какая-то странная.

Или, может быть, это было загадочное вещество, известное как "звездное желе". Истории об этой субстанции уходят корнями в 14 век, когда считалось, что они остались на земле после столкновения с потоком метеоритов, что не соответствует действительности.

Неверна и версия ученого XIV века Джона из Гаддесдона, согласно которой желатиновые шарики были эффективным средством для наружного лечения нарывов и гнойников. Однако, так называемое "звездное желе" абсолютно реально - и это просто не может быть то же самое вещество.

Примерами могут служить слизевые грибы миксомицеты, которые иногда появляются в траве и имеют явно инопланетный вид. Другая версия - яйцеводы земноводных, которые часто оставляют хищники, подкрепившись аппетитной лягушкой. Впрочем, что бы это ни было, оно оставляет крайне неприятное впечатление или, проще говоря, абсолютно отвратительная штука.

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