Многие люди с осторожностью относятся к найденным вещам. Если верить народным приметам, то считается, что многие находки могут нести негативную энергию.

Но некоторые предметы могут стать подарком свыше и предвещать о чем-то хорошем.

Как передает Day.Az, об этом пишет Рамблер.

Например, если вы нашли ключи, то перед вами откроются новые возможности. Особенно если это целая связка ключей. Если вы хотите использовать эти ключи, как оберег, то нужно сказать: "Пусть ключ меня охраняет, зло в мой дом не пускает". И повесьте заговоренный предмет у входной двери.

Найденное кольцо означает, что предстоящее замужество или новую любовь. Если вы желаете, чтобы находка принесла вам счастье, подберите кольцо при помощи ткани или платка, но ни в коем случае не берите его голыми руками. В идеале нужно найти хозяина кольца, но если не получилось, то нужно закопать кольцо, и оно обязательно принесет вам счастье.

Перчатка означает, что в скором времени у вас появится новый знакомый. Если нашлась целая пара, то, скорее всего, вы встретите свою любовь.

Подкова - старинный символ счастья и удачи. Нужно повесить ее у входа в дом.

При находке серебряных или золотых часов, ожидайте большую прибыль. Если ремешок часов сделан из натуральной кожи, то встретите любовь. Но лучше будет вернуть часы владельцу. Если же такой возможности нет, оставьте их на том месте, где они были найдены.

Найти пуговицу означает, что скоро в вашей жизни произойдут приятные события. Вы можете забрать находку себе, дома продеть в нее красную нить и хранить ее в сумке или кошельке.

При обнаружении денег стоит обратить внимание на цвет и номинал находки. Если вы нашли банкноты ценностью 50, 500 или 5000, можете смело забрать их себе, как и монеты номиналом 10 копеек, 5 и 10 рублей. Если это иностранная валюта, то вы отправитесь в путешествие.

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