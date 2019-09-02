По большинству показателей удовлетворенности жизнью, Скандинавия - одно из самых счастливых мест на Земле. Ежегодный "Всемирный доклад о счастье", публикуемый ООН, регулярно ставит Данию, Норвегию, Швецию, Финляндию и Исландию в десятку самых счастливых стран, что эксперты приписывают сильной социальной поддержке, как на уровне соседей, так и в рамках государственных программ. Таким образом, знакомство с несколькими скандинавскими традициями может дать всем нам урок, как ладить с людьми и с самими собой. Day.Az со ссылкой на Mixstuff представляет пять жизненных философий из северных стран, которые могут сделать вас немного счастливее.

Хюгге

Датская концепция "хюгге" в переводе означает нечто вроде "уюта души". Это чувство, которое вы испытываете, когда прижимаетесь к любимому человеку, сидя рядом с ним с чашкой горячего какао у костра. Как жизненная философия, эта концепция основана на миролюбивом, снисходительном отношении к себе и другим, свободе от чувства вины. Ведь окружающий мир такой темный и тоскливый.

"Хюгге может проявляться в том, что семья или компания друзей собирается вместе на обед при свечах, или в том, что вы находите время для чтения хорошей книги в полном одиночестве", - сказала в 2015 году в интервью ВВС Сьюзан Нильссон, преподаватель Morley College в Великобритании. - Это работает лучше всего, когда вокруг человека или людей не слишком много пустого пространства".

Лагом

Лагом - шведское слово, которое можно перевести как "ровно столько, сколько нужно", или "оптимально". Вы, вероятно слышали цитату "все хорошо в меру, включая саму меру". Вот что такое лагом. Независимо от того, сколько сахара вы добавляете в печенье или какую часть своей жизни посвящаете работе, эта философия призывает к здоровому балансу, который не позволяет зайти слишком далеко в любом направлении.

По словам Лолы Акинмаде-Акерстрем, автора книги "Лагом: шведский секрет правильной жизни", лагом подталкивает нас к поиску индивидуального уровня удовлетворенности, внутреннего равновесия и наиболее естественного состояния души. Есть еще одна деталь, которая делает лагом очень шведской, или нордической, философией - она подталкивает нас сосредоточить внимание не на себе, а на окружающих.

Сису

Если другие философии в нашем списке посвящены тому, чтобы находить время для наслаждения жизнью, то сису, на первый взгляд, выглядит как их противоположность: речь идет о том, чтобы неудержимо пробиваться через все трудности, пока вы не достигнете поставленной цели. "Сису - это уникальная финская концепция, - гласит интернет-сайт университета "Финляндия" в Мичигане. - Это финский термин, который можно грубо перевести на английский язык как "сила воли, решительность, настойчивость и разумное поведение перед лицом жизненных бедствий".

Речь не идет о смелости в какой-то конкретный момент, а о той смелости, которая должна сопутствовать человеку всегда, даже после того, как вдохновение иссякло, и реальный вызов встал перед ним. Неудивительно, что так же называется высокая арктическая вершина, гора, впервые покоренная финским альпинистом.

Фика

Фика - это просто один из терминов, означающих "перерыв на кофе". Слово образовалось путем перемены местами слогов в шведском слове, означающем кофе. Но это нечто гораздо большее, чем просто перерыв на кофе. Речь идет о том, чтобы уходить от стрессов, общаясь с окружающими вас людьми, что в идеале следовало бы делать несколько раз в день. В действительности, однако, шведская традиция фика, судя по всему, уходит в прошлое, потому что молодые люди работают все дольше, и все меньше времени тратят на перерывы. Это, впрочем, не делает проверенный жизненный принцип менее актуальным и ценным. Перерывы - это хорошо! Нам всем не повредило бы побольше перерывов на кофе.

Люкке

Слово "люкке" понять достаточно просто - по-датски оно означает счастье. Но в упомянутом нами рейтинге "Всемирный доклад о счастье" Дания обычно находится на самом верху, поэтому из датской версии счастья наверняка можно извлечь ценный урок. В своей книге "Маленькая книга о люкке" Майк Викинг делит этот подход к счастью на шесть категорий: единение, деньги, здоровье, свобода, доверие и доброта.

Чтобы добавить в свою жизнь немного единения, попробуйте сделать семейный ужин более многолюдным, зажечь несколько свечей и послушать расслабляющую музыку. Чтобы получить большую отдачу счастья на каждый вложенный доллар, заплатите за то, чем вы сможете наслаждаться через несколько месяцев - таким образом, сожаление о тратах уже давно уйдет из вашей памяти, когда придет время наслаждаться новым ощущением.

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