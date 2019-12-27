Почти во всех крупных компаниях собеседование проходит по одному принципу. В конце соискателям задают каверзные вопросы на креативность и логику. Это совершенно не новая практика, но задачи интересные и действительно заставляют задуматься. Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, какую задачу нужно решить, чтобы пойти работать в Tesla и Space X.

Когда Илон Маск только основал свои компании, всех потенциальных сотрудников он собеседовал самостоятельно. После того, как его бизнес вырос, он начал собеседовать только инженеров. Те, кто приходили к нему, всегда сталкивались с одной и той же задачей.

"Представьте, что вы стоите на поверхности Земли. Вы проходите одну милю на юг, одну на запад и одну на север и оказываетесь в той же точке, откуда начали движение. Где вы находитесь?"

На эту задачу есть два правильных ответа, но сначала попробуйте решить ее самостоятельно.

Если не смогли, вот два ответа:

1. Первый правильный ответ - Северный полюс. Если вы пройдете треугольник, то сможете вернуться в ту же точку. И это - единственное место на планете, где можно так сделать.

2. Еще один ответ - Южный полюс, но на милю севернее. Чтобы траектория была прямая, ответ должен быть именно таким. Если вы окажетесь на милю севернее, то вернетесь точно в ту же точку.

При этом, правильный ответ способны дать не все. Однако Маск не смотрит на это. Ему важно, чтобы человек рассуждал, задавал наводящие вопросы, а не бросал решение сразу же. Уже после его реакции он делает решение, принимать ли соискателя на работу.