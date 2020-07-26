Зачем были нужны загадочные стеклянные шарики из СССР

Пожалуй, подобные стеклянные шарики встречал почти каждый человек, живший на постсоветском пространстве.

Day.Az со ссылкой на Рамблер рассказывает, откуда они брались и для чего были нужны.

Никто не знал, откуда брались эти шарики. Обычно их просто находили. Но на самом деле такие шарики были нужны для производства стекловолокна.

Шарики помещали в специальный зажим, разогревали и через фильеру тянули очень тонкую стеклонить.

С этим разобрались, но почему эти шарики больше не попадаются нам на глаза? И тут ответ прост: технология производства стекловолокна усовершенствовалась и шарики стали не нужны.