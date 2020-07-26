Продукты, которые были только в СССР

Советская кухня смешала рецепты всех наций, собранных в стране. Этот смелый фьюжн породил уникальные блюда. Белорусские драники, сибирские пельмени, кавказский шашлык, сверху обязательно майонез и есть вприкуску с хлебом: такие блюда можно было найти в любой столовой Союза.

Советская кухня не только собрала в себя самые питательные и, по большей части, несложные в приготовлении национальные блюда народов страны, но и создала на их основе новые. В результате такого кулинарного микса получились советские специалитеты.

"Байкал": газировка на основе лечебных трав

Напиток "Байкал", придуманный в 1973 году, должен был стать советским аналогом американской "Пепси". Однако на "Пепси" он был похож разве что только цветом и тонизирующими свойствами. Создатели напитка разработали экстракт на основе зверобоя, солодкового корня и пихтового масла, что придавало "Байкалу" тонкий аромат и ни с чем не сравнимый вкус.

В процессе выяснилось, что зверобоя не хватит для промышленного выпуска напитка, и тогда его заменили черным чаем, а затем экстрактом боярышника и рябины.

Гематоген: сладкий батончик из бычьей крови

Изначально гематогеном называлась микстура из бычьей крови и яичного желтка, придуманная в Швейцарии в конце 19 века. В таком виде он появился и в России и продавался в аптеках как лекарство для поднятия гемоглобина. Во время Великой Отечественной войны гематоген давали солдатам для обогащения рациона, а в конце 1940-х его стали выпускать в виде сладких батончиков для детей.

Икра кабачковая

Консервированную овощную икру начали выпускать еще в 1930-е годы на заводе в Днепропетровске, пока в 1933 здесь не была зарегистрирована вспышка ботулизма и погибло более 200 человек. Расследование показало, что люди отравились кабачковой икрой, произведенной с нарушением технологии. Выпуск был остановлен, пока икру не реабилитировал Хрущев.

Его жена боролась с лишним весом и предпочитала овощные закуски, в том числе, кабачковую икру. Блюдо ему понравилось, и он дал указание накормить весь Союз овощной икрой.

"Птичье молоко"

Нежное суфле на тонком бисквите, покрытое темным шоколадом, становилось лучшим подарком по любому поводу. Сначала министр пищевой промышленности Василий Зотов попробовал в Чехословакии в 1960-х конфеты-суфле и дал советским кондитерам задание воспроизвести продукт.

Вместо желатина использовали агар-агар, и конфеты получились очень нежными и яркими по вкусу. А затем их распробовал кондитер московского ресторана "Прага" Владимир Гуральник и создал на их основе один из самых популярных в России тортов "Птичье молоко".

"Докторская" колбаса

Любимая вареная колбаса советских людей появилась в 1936 году по инициативу Наркома пищевой промышленности Анастаса Микояна. Времена были голодные, и стране нужен был недорогой в производстве мясной продукт, чтобы всех накормить. Рецепт включал в себя говядину, свинину, молоко, яйца и специи - и даже многие доктора рекомендовали включить эту колбасу в рацион детям. Потом уже в колбасе появились субпродукты, соя и крахмал, но колбаса все равно популярна у россиян - вкус детства!

Творожные сырки

Творог в России очень любят и считают полезным и приучают к нему с детских лет. И неудивительно, что творожные сырки в шоколадной глазури стали популярными, как только начали производиться в СССР в 1930-х. Многим детям давали эти сырки под видом мороженого, чтоб ребенок не простудился.

Сначала ассортимент был небольшой: ваниль и какао, но уже после распада СССР появилось огромное количество сырков с самыми разными вкусами: ягодные, ореховые, карамельные и многие другие.

Кисель в брикетах

Традиционный русский кисель в советские годы превратился из основного блюда в напиток, причем облачили его в форму сухого брикета. Сделано это было для нужд армии, однако этот полуфабрикат быстро стал популярным и в столовых. На его приготовление уходило всего 12 минут! А самые нетерпеливые дети просто грызли эти брикеты. Стоили они, кстати, даже дешевле мороженого и никогда не были в дефиците.

Березовый сок

Сок из деревьев собирают во многих странах, но до промышленного производства березового сока дошли только в СССР. Как и кисель в брикетах, березовый сок был всегда на прилавках магазинов, недорого стоил и всегда был натуральным.

Паста "Океан"

В 1960-х годах советские суда начали активный промысел криля (мелкие рачки) в Антарктике, и паста "Океан" стала первым пищевым продуктом из него. До того он использовался как кормовая продукция. Первая партия поступила в продажу в 1972 году.

Сначала советские кулинары не понимали, что из нее можно приготовить, но затем распробовали (в том числе, благодаря массовой рекламе). Из нее стали делать соусы и намазки для бутербродов. В 1980-х в Калининграде начали выпускать похожую пасту "Коралл" с творогом и сливочным маслом.

Килька в томате

Эти консервы стали настоящим символом Советского Союза! Выпускать их начали в середине 1950-х. Говорят, что Хрущев лично одобрил новинку Керченского рыбного завода, уверяя, что это будет самый народный продукт. Цена была очень демократичной, так что продукт пошел в массы. Хозяйки из кильки варили супы, студенты делали ее основным блюдом, а рабочие закусывали ей горячительные напитки.