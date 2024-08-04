Новая теория строительства египетских пирамид

Ученые раскрыли новую теорию строительства египетских пирамид, сообщает Day.Az со ссылкой на исследование опубликованное в журнале ResearchGate.

Исследователи допустили, что к примеру, древнейшая в Египте пирамида Джосера могла быть построена с использованием гидравлического подъемника.

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