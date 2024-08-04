https://news.day.az/unusual/1679472.html Новая теория строительства египетских пирамид
Новая теория строительства египетских пирамид
Ученые раскрыли новую теорию строительства египетских пирамид, сообщает Day.Az со ссылкой на исследование опубликованное в журнале ResearchGate.
Исследователи допустили, что к примеру, древнейшая в Египте пирамида Джосера могла быть построена с использованием гидравлического подъемника.
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