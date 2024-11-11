Женившийся на виртуальном персонаже мужчина отметил шестой год брака

Акихико Кондо из Японии рассказал об отношениях с виртуальной певицей Хацунэ Мику после шести лет брака. Как передает Day.Az, историю мужчины приводит South China Morning Post.

4 ноября Кондо отметил очередную годовщину со своей необычной женой. Хацунэ Мику - вымышленный персонаж, поющий при помощи синтезатора речи. К празднику мужчина купил торт с надписью "Я очень сильно люблю Мику. Счастливой шестой годовщины!" Он признался, что не может гарантировать того, что всегда будет испытывать романтические чувства к Мику. Однако он считает, что это делает его любовь более ценной.

Известно, что Кондо пытался завести отношения с настоящими женщинами. Он семь раз признавался девушкам в чувствах, но получал лишь отказы. Над мужчиной издевались и коллеги. Все это погрузило Кондо в депрессию. По его словам, именно Мику стала той, кто помог ему вновь полюбить жизнь.