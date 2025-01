https://news.day.az/unusual/1719098.html

Ученые открыли необычные свойства графена, способные изменить квантовые технологии

Ученые из Школы инженерии Тандон при Нью-Йоркском университете обнаружили, что слои графена могут самостоятельно формировать структуры с особыми квантовыми свойствами. Работа опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences (PNAS), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.