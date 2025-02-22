В глубинах океана нашли радиоактивную аномалию космического происхождения

Международная группа ученых из Германии и Австралии нашли аномальную концентрацию редкого радиоактивного изотопа бериллия-10 (10Be) в образцах, взятых со дна Тихого океана. Этот феномен может быть связан с астрофизическими событиями и изменениями течений. Исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms), передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Бериллий-10 образуется в верхних слоях атмосферы под воздействием космических лучей и оседает на Землю с осадками. С периодом полураспада 1,4 млн лет он используется для датирования геологических образцов возрастом до 10 млн лет.

Специалисты сделали открытие, проанализировав с помощью ускорительной масс-спектрометрии железомарганцевые корки, собранные на глубине нескольких километров в Тихом океане.

"Мы обнаружили почти вдвое больше бериллия-10, чем ожидали, в слоях, соответствующих периоду около 10 млн лет назад", - уточнил доктор Доминик Колл.

Присутствие аномалии подтвердили дополнительными образцами, что исключает возможность ошибки или загрязнения.

Исследователи предложили два возможных объяснения. Первое связано с изменением океанических течений вблизи Антарктиды 10-12 млн лет назад, что могло привести к неравномерному распределению бериллия-10.

Второе предполагает астрофизические причины, такие как взрыв сверхновой или столкновение Земли с плотным межзвездным облаком, что временно усилило космическое излучение.

"Если аномалия будет обнаружена по всему миру, это поддержит астрофизическую гипотезу. Если только в определенных регионах - вероятно, причина в изменении океанических течений", - пояснили ученые.

Открытие имеет важное значение для геологии. Бериллиевая аномалия может стать глобальным маркером времени, позволяя синхронизировать данные из разных регионов и периодов.