В Мексике в заброшенном доме обнаружены тела более 10 человек

В заброшенном доме в мексиканском штате Гуанахуато были найдены тела 17 человек.

Как передает Day.Az, об этом сообщает прокуратура штата.

По предварительной информации, жуткую находку сделали в городе Ирапуато, в поиске были задействованы служебные собаки. Кроме тел, в заброшенном здании нашли мачете, кирки и лопаты. Пять жертв - четверо мужчин и одна женщина - числились как пропавшие без вести.

Следователи предполагают, что насильственное преступление связано с конфликтом между бандой Санта-Роса-де-Лима и картелем Нового поколения Халиско. Последняя группировка признана в США иностранной террористической организацией. Убитые могли стать жертвами разборок преступных группировок, которые ведут в штате войны за сферы влияния.

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