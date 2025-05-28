В Мексике в заброшенном доме обнаружены тела более 10 человек - ФОТО - ВИДЕО
В заброшенном доме в мексиканском штате Гуанахуато были найдены тела 17 человек.
Как передает Day.Az, об этом сообщает прокуратура штата.
По предварительной информации, жуткую находку сделали в городе Ирапуато, в поиске были задействованы служебные собаки. Кроме тел, в заброшенном здании нашли мачете, кирки и лопаты. Пять жертв - четверо мужчин и одна женщина - числились как пропавшие без вести.
Следователи предполагают, что насильственное преступление связано с конфликтом между бандой Санта-Роса-де-Лима и картелем Нового поколения Халиско. Последняя группировка признана в США иностранной террористической организацией. Убитые могли стать жертвами разборок преступных группировок, которые ведут в штате войны за сферы влияния.
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