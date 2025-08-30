Обнаружено древнее доказательство библейской истории Моисея

В надписях на стенах древнего рудника в Египте предположительно обнаружено упоминание Моисея. Независимый исследователь Михаэль Бар-Рон расшифровал одну из фраз как "зот м'Моше" - "это от Моисея" на древнееврейском. Надпись выполнена протосинайским письмом - одним из первых алфавитов в мире, - и датируется примерно 1800 годом до нашей эры. Об этом сообщает Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Надписи были найдены в бирюзовом руднике Серебит-эль-Хадим на Синайском полуострове, где, по мнению ученых, трудились семитоязычные рабочие. В других фрагментах также упоминается бог Эль, связанный с ранней израильской религией, а имя египетской богини Баалат в некоторых местах стерто. Исследователи видят в этом возможный след религиозной борьбы между почитателями разных богов.

Если расшифровка верна, это может стать первым археологическим свидетельством, указывающим на существование Моисея как реальной фигуры. Согласно Книге Исхода, именно он вывел израильтян из Египта, где они находились в рабстве. Упоминание Моисея в связке с именем еврейского бога Эля и следами разрушения языческих символов может указывать на реальные события, лежащие в основе библейского предания.

Однако египтологи призывают к осторожности, отмечая, что протосинайское письмо крайне сложно для интерпретации. Однако сам Бар-Рон утверждает, что приложил максимум усилий к объективной расшифровке и даже пытался доказать обратное.