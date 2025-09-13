Ученые обнаружили, что на Земле появились два новых сезона
Ученые обнаружили, что на Земле появились два новых сезона, пишет Daily Mail, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Команда международных исследователей предупреждает: в глобальный климатический календарь уже прочно вошли два новых сезона, вызванные деятельностью человека - сезон дымки и сезон мусора. Эти явления нарушают экосистемы, угрожают здоровью миллионов людей и уже стали ежегодными.
Сезон дымки ежегодно охватывает Юго-Восточную Азию с июня по сентябрь. Основной причиной является массовое выжигание тропических торфяников для нужд сельского хозяйства в Индонезии и Малайзии. Дым распространяется на соседние страны, включая Сингапур и Таиланд, вызывая ухудшение качества воздуха и рост заболеваний. Подобные события фиксируются зимой на севере Индии, где сжигание остатков урожая совпадает с праздником Дивали. В США сезон лесных пожаров, ранее ограниченный летом, теперь начинается весной и длится до декабря.
Сезон мусора наблюдается на Бали с декабря по март, когда муссонные ветры и океанские течения выносят на пляжи тонны пластиковых отходов. В 2025 году только за один сезон было собрано более 3000 тонн мусора. Подобные случаи зафиксированы на Филиппинах, в Таиланде и вдоль восточного побережья США - особенно летом, когда усиливаются ливни и речной сток уносят пластик в океан.
