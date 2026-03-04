«Экстремальные» бактерии могут путешествовать по космосу на астероидах

Исследование показало, что некоторые экстремофильные микроорганизмы могут выжить при ударе астероида о планету и использовать космические камни для перемещения между планетами.

Как передает Day.Az со ссылкой на IFLScience, исследование было опубликовано в журнале PNAS Nexus.

Для того чтобы людям покинуть Землю, необходимы мощные ракеты, а для выживания в космосе - космические корабли и станции. Однако новый эксперимент предполагает, что микроорганизмы, являющиеся экстремофилами, могут использовать астероиды для путешествий между планетами. Эти организмы должны быть исключительно выносливыми и способны выжить, пока астероид не приземлится на другую планету.

Экстремофилы - это микроорганизмы, способные выживать и размножаться в крайне жестких условиях, таких как низкие и высокие температуры, а также высокая радиация.

Хотя идея о путешествии микроорганизмов по Солнечной системе не нова, новое исследование показало, что бактерия-экстремофил Deinococcus radiodurans способна выдерживать давление, возникающее при столкновении астероида с планетой.

Ученые поставили перед собой задачу выяснить, могут ли микроорганизмы пережить удар огромного астероида. Результаты показали, что бактерии действительно очень устойчивы. В ходе экспериментов они подвергались давлению, в десятки раз превышающему давление на дне Марианской впадины (около 0,1 гигапаскаля). При давлении 1,4 гигапаскаля бактерии выжили почти без повреждений, а при давлении 2,4 гигапаскаля около 60% бактерий остались живыми, хотя и с некоторыми повреждениями.

Исследователи предполагают, что столкновения астероидов с Землей могли выбросить в космос обломки, ставшие астероидами, на которых микроорганизмы могли покинуть нашу планету. Эти микробы могли попасть на Марс, другие планеты и спутники в Солнечной системе, а возможно, даже за ее пределы. Точно так же микроорганизмы из других звездных систем могли попасть на Землю, способствуя ее обитаемости.

В настоящее время ученые продолжают исследовать другие бактерии, чтобы понять, могут ли они выжить при ударах астероидов. Этот эксперимент подтверждает, что жизнь гораздо более устойчива, чем предполагалось ранее.