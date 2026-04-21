На озере Лох-Несс после долгого перерыва вновь заметили чудовище

В шотландском озере Лох-Несс после продолжительного затишья вновь пробудились слухи о местной легенде. Как передает издание Metro, за несколько дней было отмечено сразу два независимых наблюдения за предполагаемым чудовищем, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Первое сообщение поступило от американского путешественника Тони Инхорна. Со слов туриста, утром 1 марта, примерно в 10:30, неподалеку от входа в Каледонский канал из темных вод внезапно всплыло нечто массивное, окрашенное в серо-зеленый оттенок. Загадочный объект, находившийся всего в 4,5 метра от его лодки, продержался на поверхности около пяти секунд, после чего бесшумно скрылся в глубине.

Всего четыре дня спустя новый эпизод привлек внимание общественности. На этот раз свидетельство оказалось цифровым: житель Эоин Фэган, наблюдая за онлайн-трансляцией веб-камеры Visit Inverness Loch Ness (установленной у отеля The Clansman), заметил аномальную активность. По его описанию, неопознанный объект, двигавшийся вопреки течению, четыре раза кратковременно возникал на глади озера на значительном расстоянии - примерно в 180 метрах от берегового пирса.