Футбольный матч в России открыл медведь - ВИДЕО

16 апреля 2018 13:29

Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским "Машуком-КМВ" и "Ангуштом" из Назрани. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед началом игры дрессированный медведь сел на задние лапы и несколько раз похлопал, а во время открытия матча передал мяч главному арбитру матча.

Встреча завершилась победой "Ангушта" со счетом 3:0.

Ранее Следственное управление СК России по Забайкальскому краю объявило о назначении проверки в клубе Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) "Чита" по факту задолженностей по зарплате перед игроками.

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Футбольный матч в Пятигорске открыл медведь

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