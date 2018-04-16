Футбольный матч в России открыл медведь - ВИДЕО

Медведь по кличке Тима открыл матч 27-го тура Профессиональной футбольной лиги (ПФЛ) между пятигорским "Машуком-КМВ" и "Ангуштом" из Назрани. Об этом сообщает "Советский спорт", передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Перед началом игры дрессированный медведь сел на задние лапы и несколько раз похлопал, а во время открытия матча передал мяч главному арбитру матча.

Встреча завершилась победой "Ангушта" со счетом 3:0.

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