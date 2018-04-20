Американская героиня: что известно о пилоте Тэмми Шульц, посадившей самолет с взорвавшимся двигателем - ФОТО - ВИДЕО

Во вторник, 17 апреля, у самолета Boeing 737 американской компании Southwest Airlines в воздухе загорелся и взорвался двигатель. В результате взрыва осколки двигателя разбили иллюминатор, а сидящую рядом пассажирку, 43-летнюю Дженнифер Риордан, засосало в образовавшееся отверстие. Женщину удалось вытащить, но, к сожалению, позже она скончалась, передает Day.Az со ссылкой на Bigpicture.ru. Жертв было бы намного больше, если бы не капитан Тэмми Джо Шульц (Tammie Jo Shults).

Шульц смогла совершить экстренную посадку самолета с одним работающим двигателем и спасла 149 человек. Изначально авиакомпания Southwest Airlines не давала официальных сведений, кто же героически посадил самолет, но позже пассажиры сообщили, что за штурвалом сидела капитан Шульц, которая 10 лет прослужила в ВМФ США и в свое время была пионером среди женщин, севших за штурвал истребителя.

Мы собрали несколько фактов о капитане Тэмми Джо Шульц.

Один из пассажиров снял видео в самолете.

Лейтенанты Тэмми Шульц, Сью Харт и Линда Мэлони в 1991 году

Согласно альма-матер Тэмми Шульц, университету MidAmerica Nazarene, она была одной из первых женщин в ВМС США. В 1983 году Шульц окончила университет с дипломом по биологии и сельскохозяйственному бизнесу.

Один из одногруппников пилота рассказал, что Шульц стала первой женщиной в ВВС, севшей за штурвал истребителя-бомбардировщика и штурмовика F/A-18 Hornet.

Шульц также стала одной из нескольких женщин-пилотов в коммерческой авиации. Согласно Time, среди пилотов коммерческой авиации 6,33% - женщины.

Будущий пилот выросла недалеко от военно-воздушной базы и каждый день завороженно смотрела на взлетающие самолеты. В книге Military Fly Moms, написанной Линдой Мэлони, Тэмми вспоминает: "Кто-то рос среди того, что связано с авиацией. Я же выросла буквально под ней. Наше ранчо в Нью-Мексико располагалось ровно под воздушным пространством, где отрабатывали маневры воздушного боя. Мне было суждено летать".

В выпускном классе школы в 1979 году Шульц пошла на лекцию по авиации. Лектор, полковник в отставке, спросил девушку, не потерялась ли она. Потому что она была единственной девушкой в аудитории. Тэмми ответила, что нет. Лектор позволил ей остаться, но заверил, что профессиональных пилотов среди женщин не существует.

В ВВС кандидатурой Шульц как пилота не заинтересовались, зато в ВМФ разрешили подать заявку в авиационную офицерскую кандидатскую школу.

В итоге Тэмми пошла в кандидатскую школу в Пенсаколе, штат Флорида. "Всего за два месяца мне обрили волосы, и я делала отжимания".

Она была назначена в учебную эскадрилью на военно-морской базе в Бивилле, штат Техас. Там она стала пилотом-инструктором и обучала летать на учебном самолете Navy T-2.

Ее муж Дин Шульц тоже пилот авиакомпании Southwest Airlines. Познакомились они на службе в ВМФ. По словам мужа, Тэмми - "лучший пилот из тех, кого он знает".

После завершения карьеры в ВМФ супруги Шульц решили податься в гражданскую авиацию. "Мы хотели попробовать себя в гражданской авиации и завести семью. Так что я ушла в отставку в 1993 году, а Дин - на следующий год. Мы вместе поступили в Southwest Airlines - Дин работает на полную ставку, я обычно летаю 8-10 дней в месяц. Мы стараемся подогнать расписание наших вылетов так, чтобы быть дома одновременно".

Служа в ВМФ, Шульц работала под началом первой женщины-командира тактической эскадрильи радиоэлектронной борьбы Розмари Маринер (Rosemary Mariner). "Она открыла мне глаза на невероятное влияние лидерства. Она была ярким примером того, каким надо быть лидером".

Пассажиры рейса 1380 из Нью-Йорка в Даллас, которых спасла Тэмми Шульц, называют ее героиней.