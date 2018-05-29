На Google Earth найдена загадочная подводная пирамида у берегов Аляски - ВИДЕО

Историки давно пытаются найти мифический город, который впервые был описан философом Платоном. По некоторым данным, это место действительно существовало, и его жители правили миром, пока не произошло стихийное бедствие, передает Day.Az со ссылкой на tvzvezda.ru.

Известные уфологи Блейк и Бретт Кузены заявили, что город можно найти, используя Google Earth. В видеоролике, который они разместили на YouTube, показана таинственное образование, находящееся недалеко от Аляски. Об этом сообщает издание Daily Star.

"На Google Earth была обнаружена необычная структура. Сейчас мы пытаемся понять, что это такое. Похоже, это пирамиды Гизы", - говорится в ролике.

Некоторые пользователи заявили, что в приложении уфологи разглядели следы затонувшей Атлантиды. Один из них предположил, что на кадрах изображен мифический континент Лемурия.

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