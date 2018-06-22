Страны ОПЕК достигли соглашения по увеличению добычи нефти

Страны ОПЕК в ходе заседания в пятницу достигли соглашения об увеличении добычи нефти в рамках венской сделки, фактическое увеличение странами организации составит примерно 400 тысяч баррелей в сутки. Об этом сообщил РИА Новости источник в иранской делегации, передает Day.Az.

"Достигнута договоренность об увеличении добычи, соглашение будет сохранено до конца декабря. Увеличение (в рамках соглашения ОПЕК+) будет на миллион баррелей, однако в действительности не достигнет этого показателя, так как некоторые страны не смогут сделать этого из-за различных условий", - сказал собеседник агентства.

Он отметил, что в действительности увеличение добычи по странам ОПЕК будет "приблизительно на 400 тысяч баррелей". По его словам, новая договоренность будет обсуждаться в субботу на встрече с участниками сделки ОПЕК+.

"Увеличение добычи начнется в июле", - добавил источник.

При наращивании добычи пропорционально квотам на страны венского соглашения, не входящие в ОПЕК, придется увеличение в 200 тысяч баррелей, а суммарно по всем странам сделки оно может составить 600 тысяч баррелей.

ОПЕК и ряд не входящих в организацию стран (ОПЕК+) договорились в конце 2016 года в Вене о сокращении добычи нефти суммарно на 1,8 миллиона баррелей в сутки с уровня октября 2016 года, из которых 300 тысяч приходятся на Россию. Сделка стартовала с начала 2017 года и дважды продлевалась, последний раз - до конца 2018 года. В четверг в Вене состоялось заседание министерского мониторингового комитета ОПЕК+, в пятницу проходит заседание ОПЕК, а 23 июня буде встреча всех 24 стран соглашения ОПЕК+.

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