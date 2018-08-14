Шесть стран ЕС договорились принять мигрантов с судна Aquarius

Шесть стран ЕС пришли к соглашению по приему 141 мигранта с судна Aquarius неправительственной организации (НПО) SOS Mediterranee. Об этом сообщила во вторник газета El Pais, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По ее информации, договор также подразумевает распределение еще сотни нелегалов, спасенных в Средиземном море. Испания примет 60 мигрантов, о готовности пустить к себе 30 человек также заявила Португалия. Предполагается, что к договору присоединилась Франция. Какие еще страны согласились открыть свои порты для мигрантов, пока не уточняется.

Как сообщила в Twitter международная организация "Врачи без границ", Италия и Мальта отказались принять Aquarius. Ранее министр инфраструктуры и транспорта Италии Данило Тонинелли подчеркнул, что передвижения судна "координировались береговой охраной Ливии в зоне их ответственности". "Сейчас судно находится в мальтийских водах и идет под флагом Гибралтара. На данном этапе Соединенное Королевство несет ответственность за спасение потерпевших кораблекрушение", - написал он в Twitter.

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