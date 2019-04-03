Названа причина смерти Алексея Булдакова
3 апреля 2019 15:59 374
В Гильдии актеров кино Союза кинематографистов назвали причину смерти Алексея Булдакова, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.
"У него оторвался тромб", - сообщили в пресс-службе.
Ранее сообщалось, что Булдаков умер в возрасте 68 лет.
Всероссийскую популярность Булдакову принесли съемки в комедии Александра Рогожкина "Особенности национальной охоты" (1995), где он сыграл яркую роль генерала Иволгина.Самое важное и срочное мы публикуем на странице в Telegram. Подпишись!
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