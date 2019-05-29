Иран ожидает от США компенсации потерь от невыполнения Вашингтоном ядерной сделки за прошедший год. Как передает Day.Az, об этом сообщил РИА Новости заместитель министра иностранных дел Ирана Аббас Аракчи, который совершил визит в Катар.

"Мы ожидаем от них, по меньшей мере, проявления уважения к заключенному соглашению (Совместному всеобъемлющему плану действий) и компенсации иранских потерь за прошедший год, а также уважения его (Ирана) прав в сделке", - отметил Аракчи.

В годовщину выхода США из ядерной сделки Иран 8 мая объявил о прекращении выполнения ряда пунктов СВПД по иранской ядерной программе - в части, касающейся запасов обогащенного урана и тяжелой воды. Тегеран заявил, что не считает себя связанным ограничениями по ним.

В Иране объяснили принятые меры нарушениями США ядерной сделки и введением Вашингтоном санкций против Тегерана, а также неспособностью оставшихся в СВПД членов (Германия, Франция, Великобритания, Китай и Россия) в должной мере решить возникшие проблемы. В этой связи Иран дал указанным странам 60 дней на обеспечение интересов Ирана, пообещав в то же время вернуться к исполнению приостановленных обязательств, если им удастся решить возникшие в связи с действиями США проблемы.