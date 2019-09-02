В турецкой провинции Элязыг произошло землетрясение магнитудой 3,7, передает Day.Az со ссылкой на Trend.

Сообщается, что землетрясение зафиксировано в 21:51 по местному времени. Эпицентр подземных толчков находился в районе Элязыг. Очаг землетрясения залегал на глубине 10,73 километра.

Информация о разрушениях и пострадавших не поступала.

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