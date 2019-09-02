https://news.day.az/world/1152326.html В Австралии петух убил женщину во время сбора яиц
В Австралии петух убил женщину во время сбора яиц
В Австралии петух нанес женщине смертельный клевок. Об этом сообщает The Sun, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Как отмечается, женщина умерла во время сбора яиц. Уточняется, что петух проколол варикозную вену австралийке, в результате чего она скончалась от потери крови.
Власти страны не раскрывают имя и возраст женщины.
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