Житель американского штата Алабама отсидел в тюрьме 36 лет за украденные в юности 50 долларов. Об этом сообщает газета Daily Mirror, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

В 1979 году Элвин Кеннард (Alvin Kennard) получил три года лишения свободы условно за совершение двух ограблений. Спустя четыре года мужчина обокрал пекарню на 50 долларов. Согласно старому закону, действовавшему в те годы на территории штата Алабама, после третьего преступления американца приговорили к пожизненному заключению без права на условно-досрочное освобождение.

В 2019 году судья округа Джефферсон пересмотрел дело Кеннарда и принял решение выпустить мужчину на свободу. На судебном слушании 58-летний американец заявил, что раскаивается в содеянном и полностью несет ответственность за ошибки молодости. "Я прошу вас дать мне возможность все исправить", - сказал он. На данный момент власти готовят документы для его освобождения..

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