Забавный эпизод из жизни львиного семейства был запечатлён в зоопарке Юго-Восточной Азии.

Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, царь зверей решил в прямом и переносном смысле испытать на прочность свою соплеменницу, развалившуюся возле ограждения в вольере.

Но львица сразу раскрыла коварный замысел своего сожителя и успела отойти в сторону, после чего хищник совершил не запланированное им падение. Забавная сцена была запечатлена одним из посетителей зверинца.

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