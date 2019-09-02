https://news.day.az/world/1152352.html Львица не позволила самцу «ворваться» в своё личное пространство - ВИДЕО
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Львица не позволила самцу «ворваться» в своё личное пространство - ВИДЕО
Забавный эпизод из жизни львиного семейства был запечатлён в зоопарке Юго-Восточной Азии.
Как передает Day.Az со ссылкой на rai77, царь зверей решил в прямом и переносном смысле испытать на прочность свою соплеменницу, развалившуюся возле ограждения в вольере.
Но львица сразу раскрыла коварный замысел своего сожителя и успела отойти в сторону, после чего хищник совершил не запланированное им падение. Забавная сцена была запечатлена одним из посетителей зверинца.
Теперь вы можете отслеживать наши видеоролики также на странице DayTube в Facebook.
Присоединяйтесь к нам в мессенджерах:
Заметили ошибку в тексте? Выберите текст и сообщите нам, нажав Ctrl + Enter на клавиатуре