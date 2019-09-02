У берегов Турции в проливе Дарданеллы утонуло грузовое судно. Как передает Day.Az, об этом пишет в понедельник Trend со ссылкой на турецкие СМИ.

Сообщается, что 41 метровое судно "Kanuni D.S" плавало под флагом Турции.

Согласно данным СМИ, находящийся на борту судна экипаж из восьми человек был спасен.

О причинах и других деталях происшествия не сообщается.

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