https://news.day.az/world/1152392.html Aкула-людоед напугала рыбака, поедая на его глазах кита - ВИДЕО
Aкула-людоед напугала рыбака, поедая на его глазах кита - ВИДЕО
В прибрежных водах американского штата Массачусетс акула-людоед напугала рыбака, поедая на его глазах кита.
Произошедшее Мэтт Райли снял на видео и опубликовал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.
Большая белая акула около шести метров в длину разрывала на куски мертвого кита.
"Самое необычное, что мне приходилось видеть", - написал Райли.
В какой-то момент хищница ударила по рыбацкой лодке, и мужчина очень испугался.
"Боже мой, что творится. Просто ужас", - комментировал происходящее американец.
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