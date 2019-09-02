В прибрежных водах американского штата Массачусетс акула-людоед напугала рыбака, поедая на его глазах кита.

Произошедшее Мэтт Райли снял на видео и опубликовал на своей странице в Instagram, передает Day.Az со ссылкой на РЕН-ТВ.

Большая белая акула около шести метров в длину разрывала на куски мертвого кита.

"Самое необычное, что мне приходилось видеть", - написал Райли.

В какой-то момент хищница ударила по рыбацкой лодке, и мужчина очень испугался.

"Боже мой, что творится. Просто ужас", - комментировал происходящее американец.

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