Позиции Тегерана и Парижа по реализации ядерной сделки сблизились. Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом заявил официальный представитель правительства Ирана Али Рабии.

"В течение нескольких последних недель между президентами (Ирана и Франции - ред.) прошли серьезные переговоры. К счастью, по многим вопросам точки зрения (сторон) сблизились", - сказал Рабии, чьи слова приводятся на сайте правительства Ирана.

Тридцать первого августа лидеры двух стран Хасан Роухани и Эммануэль Макрон провели телефонный разговор, в ходе которого иранский президент заявил, что планируемый Тегераном в сентябре третий этап сокращения ядерных обязательств будет обратимым, как и предыдущие этапы.

Иран объявил о сокращении обязательств по сделке, заключенной в 2015 году, после того, как США вышли из соглашения и восстановили санкции против Тегерана. Европейские участники соглашения пытаются сохранить сделку.

В последние несколько месяцев Иран и Франция поддерживают активный политический диалог, в частности, состоялись визиты советника французского президента в Тегеран, а также ряд телефонных разговоров между президентами двух стран, в ходе которых акцент делался на ситуации вокруг ядерной сделки в свете сокращения Тегераном выполняемых обязательств по ней, стороны также обменивались предложениями, направленными на реализацию соглашения.

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