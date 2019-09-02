Премьер-министр Грузии Мамука Бахтадзе сообщил посредством своей страницы в соцсети facebook о том, что покидает занимаемую должность, передает Day.Az со ссылкой на Sputnik Грузия.

"Я принял решение покинуть пост, поскольку считаю, что к этому времени я уже выполнил свою миссию", - написал Бахтадзе.

Бахтадзе возглавил правительство Грузии в июне 2018 года.

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