Мэтт Александер и его невеста Магин Дэвис, отправившиеся на аукцион, где продавался скот, сразу обратили внимание на этого чудесного телёнка.

Фермеров из Хэтэуэя (Луизиана, США) поразило то, что у телёнка имелась пятая нога, как будто обёрнутая вокруг головы. Однако, никто не хотел покупать такого странного малыша, и Мэтт с Магин поняли, что детёныш скорей всего окажется на бойне, передает Day.Az со ссылкой на 120.su.

Именно поэтому они купили юную корову, дали ей кличку Элси и отвезли на свою ферму, где с удовольствием наблюдают, как новая питомица влилась в коллектив других коров и подружилась с телятами.

Фермеров с тех пор часто спрашивают, не собираются ли они впоследствии позвать на помощь ветеринаров и отрезать лишнюю ногу Элси. Мэтт и Магин не уверены, что такая операция окажется безопасной, и, к тому же, пятая нога не особенно мешает их любимице - в любом случае, говорить о хирургическом вмешательстве можно будет лишь тогда, когда телёнок подрастёт и окрепнет.

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