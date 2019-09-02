В следственном управлении СК по Ширакской области ведется следствие для выяснения обстоятельств убийства ребенка 2018 года рождения.

Как сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении, 31-го августа около 14:20 на мусорной свалке города Гюмри были обнаружено тело ребенка, обмотанное клейкой лентой и с юбкой на шее, передает Day.Az со ссылкой на Новости-Армения.

По данному факту было возбуждено уголовное дело по части 1-й статьи 104-й (Убийство) Уголовного кодекса Армении.

В ходе предварительного следствия выяснилось, что 30-го августа в промежуток между 23:30 и 24:00 20-летняя женщина, намереваясь лишить жизни свою малолетнюю дочь, у себя в квартире обмотала ей руки и ноги клейкой лентой, заткнула рот юбкой, после чего вынесла ребенка из квартиры, положила в находившийся неподалеку мусорный бак и завалила мусором, в результате чего ребенок скончался.

Женщина задержана по подозрению в убийстве ребенка.

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