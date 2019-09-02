По меньшей мере 1054 рейса отменены в понедельник в США в связи с приближением урагана "Дориан". Как передает Day.Az со ссылкой на РИА Новости, об этом сообщается на сайте FlightAware, отслеживающем траекторию полетов гражданских самолетов.

По данным сайта, больше всего рейсов отменены в штате Флорида. Отмечается, что более половины вылетов и прилетов отменены в аэропортах Форт-Лодердейл, Орландо и Палм-Бич.

В пятницу "Дориан" достиг редкой пятой, высшей категории. Ожидается, что он станет самым мощным за десятилетия. Флорида, Джорджия, Южная и Северная Каролины ввели режим ЧС, в Джорджии и Южной Каролине объявили эвакуацию, которая затронет в общей сложности 1,4 миллиона человек.

"Дориан" - четвертый ураган в этом сезоне. Из трех предыдущих только "Барри" привел к жертвам - погиб один человек.

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